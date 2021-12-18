«Реал» ведет переговоры о продлении контракта с Винисиусом до 2027 года
Нападающий «Реала» Винисиус готов продлить контракт с клубом. Стороны ведут переговоры о новом соглашении, сообщает инсайдер Николо Скира.
Мадридский клуб намерен заключить с 21-летним бразильцем контракт до 2027 года, хотя нынешнее соглашение истекает только в 2024-м.
Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В сезоне-2021/22 он забил 12 голов и отдал 9 результативных передач в 23 матчах за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 50 миллионов евро.
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