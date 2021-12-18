Коке вышел на второе место в истории «Атлетико» по числу матчей в чемпионате Испании
Полузащитник «Атлетико» Коке принял участие в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Для 29-летнего испанца эта встреча стала 368-й в составе команды.
Это второй результат в истории клуба. Лидиром является Аделардо Родригес, у котрого 401 матч за «Атлетико» в чемпионате Испании.
В этом сезоне Коке провел 19 матчей за клуб и отдал 1 передачу.
? ??? ??? ?— LaLiga English (@LaLigaEN) December 18, 2021
(c)? @Koke6 becomes the second player with most appearances for @atletienglish in #LaLigaSantander! ???#SevillaFCAtleti pic.twitter.com/XgoO3Maj0D
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