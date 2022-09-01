«Реал Сосьедад» подписал нападающего «Альмерии» Садика за 20 миллионов евро

«Реал Сосьедад» объявил о переходе нападающего «Альмерии» Умара Садика. 25-летний нигериец подписал контракт до 2028 года.

Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 20 миллионов евро.

Умар Садик — игрок «Реал Сосьедада». ФК «Реал Сосьедад»

В сезоне-2021/22 Садик забил 19 голов и сделал 12 результативных передач в 38 матчах за «Альмерию». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Садик провел за «Альмерию» 3 матча в ла лиге и забил 2 гола.