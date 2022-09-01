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Сегодня, 20:46

«Реал Сосьедад» подписал нападающего «Альмерии» Садика за 20 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Реал Сосьедад» объявил о переходе нападающего «Альмерии» Умара Садика. 25-летний нигериец подписал контракт до 2028 года.

Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 20 миллионов евро.

Умар Садик - игрок "Реал Сосьедада". Фото ФК "Реал Сосьедад"
Умар Садик — игрок «Реал Сосьедада».
ФК «Реал Сосьедад»

В сезоне-2021/22 Садик забил 19 голов и сделал 12 результативных передач в 38 матчах за «Альмерию». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Садик провел за «Альмерию» 3 матча в ла лиге и забил 2 гола.

ФК Альмерия
ФК Реал Сосьедад
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 Бетис 3 3 0 0 6-1 9
3
 Барселона 3 2 1 0 8-1 7
4
 Атлетик 3 2 1 0 5-0 7
5
 Вильярреал 3 2 1 0 5-0 7
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
7
 Атлетико 3 2 0 1 4-2 6
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 Р. Сосьедад 3 2 0 1 3-4 6
9
 Мальорка 3 1 1 1 3-2 4
10
 Альмерия 3 1 1 1 4-4 4
11
 Сельта 3 1 1 1 4-6 4
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 Р. Вальекано 3 1 1 1 2-2 4
13
 Валенсия 3 1 0 2 1-2 3
14
 Жирона 3 1 0 2 3-3 3
15
 Севилья 3 0 1 2 3-5 1
16
 Вальядолид 3 0 1 2 1-8 1
17
 Эспаньол 3 0 1 2 3-7 1
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 Эльче 3 0 1 2 1-5 1
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 Хетафе 3 0 1 2 1-6 1
20
 Кадис 3 0 0 3 0-7 0
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Сельта – Кадис
 - : -
3.09 15:00
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Реал – Бетис
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Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
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Севилья – Барселона
 - : -
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 - : -
4.09 19:30
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Валенсия – Хетафе
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5.09 22:00
Вальядолид – Альмерия
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Роберт Левандовски

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Барселона

 4
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
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Сельта

 3
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 2
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 2 1 1
Эрай Джемерт

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Валенсия

 2 1 1
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Бетис

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