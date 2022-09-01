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«Валенсия» продлила аренду Мориба из «Лейпцига»

Руслан Минаев
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«Валенсия» объявила об аренде полузащитника «Лейпцига» Илаиша Мориба до конца сезона-2022/23.

19-летний гвинеец провел в валенсийском клубе вторую половину прошлого сезона. На его счету 18 матчей и одна результативная передача за «Валенсию».

Контракт Мориба с «Лейпцигом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

ФК Валенсия
ФК Лейпциг
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Барселона

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