«Реал Сосьедад» намерен подписать 20-летнего нападающего Фиабему

«Реал Сосьедад» намерен купить нападающего Брайана Фиабему, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 20-летний игрок может быть приобретен в статусе свободного агента после того, как этим летом он принял решение расстаться с «Челси».

Фиабема перешел в лондонский клуб в январе 2020 года. Первую часть сезон-2022/23 он провел в аренде в клубе «Форест Грин Роверс», за который сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.