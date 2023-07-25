УЕФА допустил «Осасуну» до еврокубков
УЕФА допустил «Осасуну» до участия в Лиге конференций сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте клуба.
«Осасуна» по итогам минувшего сезона завоевала право выступить в Лиге конференций. В июне дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование в отношении клуба по факту организации договорных матчей в сезоне-2013/14 и принял решение не допускать команду до еврокубков.
Позже «Осасуна» подала жалобу в апелляционный комитет УЕФА, но тот подтвердил решение дисциплинарной инстанции. После этого испанский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).
По итогам разбирательств УЕФА пришел к выводу, что «Осасуна» стала «жертвой обстоятельств», которые произошли 10 лет назад, и допустил клуб до участия в еврокубке.
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2
|Реал
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
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|
7
|Осасуна
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
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|0
|
20
|Алавес
|0
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|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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