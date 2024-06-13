«Атлетик» продлил контракт с Андером Эррерой

«Атлетик» из Бильбао объявил о продлении контракта с полузащитником Андером Эррерой.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

34-летний футболист в сезоне-2023/24 сыграл за «Атлетик» 27 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.