«Атлетик» продлил контракт с Андером Эррерой
«Атлетик» из Бильбао объявил о продлении контракта с полузащитником Андером Эррерой.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
34-летний футболист в сезоне-2023/24 сыграл за «Атлетик» 27 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Источник: ФК Атлетик
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Осасуна – Вильярреал
|1 : 1
|25.05
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