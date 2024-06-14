«Жирона» подписала Крейчи из «Спарты»

Защитник «Спарты» Ладислав Крейчи подписал контракт с «Жироной», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним чехом рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Крейчи провел 39 матчей за «Спарту», в которых забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.