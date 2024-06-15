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Сегодня, 11:36

Куман рассказал о работе в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением по поводу своей работы в «Барселоне». Он признался, что не получал от президента команды поддержку.

«Я уже говорил об этом. Я не получил такой поддержки от президента, как Хави. В то время меня уволили, и, по-моему, мы отставали от «Мадрида» на девять очков. А сейчас они отставали на 10 очков. Чтобы быть успешным, нужно иметь поддержку президента», — цитирует Кумана Sport.es.

Он также рассказал, что тренировать «Барселону» было самым трудным в его карьере.

Специалист работал в каталонском клубе с 2020 по 2021 год. Вместе с командой он завоевал Кубок Испании.

Роналд Куман
ФК Барселона
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