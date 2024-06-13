Маркос Алонсо не уверен в своем будущем в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо рассказал, что думает о своем будущем в команде. В июне этого года у футболиста заканчивается контракт с клубом.

«Сейчас я не знаю, где буду играть. Надеемся, что скоро будут новости», — цитирует Алонсо Mundo Deportivo.

В сезоне-2023/24 Алонсо провел за «Барселону» восемь матчей, не отметившись результативными действиями. В клубе защитник выступает с 2022 года.