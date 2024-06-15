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Сын Месси признался, что однажды мечтает сыграть с Ямалем

Алина Савинова
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Тьяго Месси, старший сын форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, ответил на вопрос о том, с кем из нынешних футболистов он хотел бы сыграть в одной команде.

«Когда-нибудь я хотел бы сыграть с Ламином Ямалем», — сказал Тьяго Месси.

Ламин Ямаль в&nbsp;сборной Испании. Ламин Ямаль: биография нового Месси из «Барселоны»

16-летний Ямаль является игроком «Барселоны». В минувшем сезоне он провел 50 матчей за каталонский клуб во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 10 результативными передачами.

За сборную Испании футболист дебютировал в 2023 году. Всего на его счету 7 игр за национальную команду своей страны. Он также принимает участие в чемпионате Европы-2024, который проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.

Источник: https://barcanewsnetwork.com/messis-son-reveals-the-barcelona-star-he-would-like-to-play-with/
Ламин Ямаль
Футбол
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 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
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 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
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 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
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 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
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 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
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 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
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 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
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 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
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 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
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 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
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 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
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