«Жирона» интересуется капитаном «Барселоны» Роберто

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхи Роберто может сменить клуб этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в игроке заинтересована «Жирона».

На данный момент 32-летний футболист ждет решения о своем будущем от руководства каталонцев. В СМИ писали, что оклад игрока может уменьшиться.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Севилья» и «Валенсия».

В минувшем сезоне полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.