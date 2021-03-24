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«Реал» сделал баскетболиста Дончича и автогонщика Сайнса почетными членами клуба

04:49
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Совет директоров «Реала», который собрался во вторник, решил назвать автогонщика Карлоса Сайнса и баскетболиста Луку Дончича почетными членами клуба, что является высшей наградой, присуждаемой клубом.

«Реал» желает публично выразить признательность за карьеру этих двух ведущих фигур мирового спорта, которые являются образцами для подражания нашим ценностям и ежедневно демонстрирующих свою преданность и страсть нашему клубу", — говорится в пресс-релизе.

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