Нападающий «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает AS.

По информации источника, 29-летний испанец, чей контракт с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года, ведет переговоры с мюнхенцами. Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии.

В сезоне-2020/21 Васкес провел 31 матч за «Реал», на его счету 2 гола и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.