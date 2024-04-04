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Сегодня, 11:07

«Реал» разрешит Мбаппе выбрать дату анонса своего перехода

Сергей Разин
корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал», сообщает Football-Espana.

По сведениям источника, мадридцы разрешат выбрать 25-летнему французу время анонса своего перехода.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от бонуса за лояльность «ПСЖ» в размере 80 миллионов евро ради перехода в «Реал». Он также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024.

В текущем сезоне Мбаппе провел 39 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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23.02 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 1 : 3
24.02 18:15
Барселона – Хетафе
 4 : 0
24.02 20:30
Алавес – Мальорка
 1 : 1
24.02 23:00
Альмерия – Атлетико
 2 : 2
25.02 16:00
Кадис – Сельта
 2 : 2
25.02 18:15
Бетис – Атлетик
 3 : 1
25.02 20:30
Лас-Пальмас – Осасуна
 1 : 1
25.02 23:00
Реал – Севилья
 1 : 0
26.02 23:00
Жирона – Р. Вальекано
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4.04 21:00
Гранада – Валенсия
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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