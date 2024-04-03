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Хави назначен послом фонда «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Хави.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави назначен послом фонда каталонского клуба. Об этом 3 апреля сообщило руководство сине-гранатовых.

«Это звание является признанием человечности и заботы тренера, который проработал в клубе 29 лет, вырос в Ла Масии, играл за команду, а затем вернулся в качестве тренера основной команды.

Хави всегда был готов поддерживать различные гуманитарные и благотворительные начинания, включая участие в многочисленных акциях и программах фонда», — говорится на сайте клуба.

Сам Хави отметил, что «Барселона» находится на правильном пути, имея возможность изменить жизнь многих людей.

Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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Альмерия – Атлетико
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