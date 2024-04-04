Феликс надеется, что Хави не покинет «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, играющий в аренде в «Барселоне», поделился мнением о решении главного тренера каталонцев Хави покинуть свой пост в каталонском клубе.

«Я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел свое решение. У него отличные идеи, и он очень молодой тренер. Люди в «Барселоне» его очень любят. Здесь собрались отличные игроки, в этом клубе конкуренция очень высока», — цитирует Феликса Jijantes FC в социальной сети X (ранее Twitter).

После 30 туров ла лиги «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 67 очков. Контракт Феликса с каталонцами рассчитан до лета 2024 года.