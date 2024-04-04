Феликс надеется, что Хави не покинет «Барселону»
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, играющий в аренде в «Барселоне», поделился мнением о решении главного тренера каталонцев Хави покинуть свой пост в каталонском клубе.
«Я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел свое решение. У него отличные идеи, и он очень молодой тренер. Люди в «Барселоне» его очень любят. Здесь собрались отличные игроки, в этом клубе конкуренция очень высока», — цитирует Феликса Jijantes FC в социальной сети X (ранее Twitter).
После 30 туров ла лиги «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 67 очков. Контракт Феликса с каталонцами рассчитан до лета 2024 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|23
|6
|1
|66-20
|75
|
2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61-34
|67
|
3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62-36
|65
|
4
|Атлетико
|30
|18
|4
|8
|56-35
|58
|
5
|Атлетик
|30
|16
|8
|6
|50-28
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43-31
|49
|
7
|Бетис
|30
|10
|12
|8
|36-36
|42
|
8
|Валенсия
|29
|11
|8
|10
|32-32
|41
|
9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
10
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48-53
|38
|
11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37-43
|38
|
12
|Лас-Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29-33
|37
|
13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26-36
|32
|
14
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25-35
|31
|
15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
16
|Р. Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25-38
|30
|
17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32-44
|28
|
18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21-40
|25
|
19
|Гранада
|29
|2
|8
|19
|30-59
|14
|
20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28-60
|13
|23.02
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|1 : 3
|24.02
|18:15
|
Барселона – Хетафе
|4 : 0
|24.02
|20:30
|
Алавес – Мальорка
|1 : 1
|24.02
|23:00
|
Альмерия – Атлетико
|2 : 2
|25.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|2 : 2
|25.02
|18:15
|
Бетис – Атлетик
|3 : 1
|25.02
|20:30
|
Лас-Пальмас – Осасуна
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Реал – Севилья
|1 : 0
|26.02
|23:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|3 : 0
|4.04
|21:00
|
Гранада – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Артем Довбик
Жирона
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|22
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3