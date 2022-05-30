«Реал» проявляет интерес к 18-летнему вратарю из МЛС

Читать «СЭ» в

«Реал» работает над трансфером молодого американского вратаря Габриэля Слонины, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Мадридский клуб готовит предложение «Чикаго Файр», за который выступает 18-летний голкипер.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Бавария», «Челси», «Ювентус» и «Вулверхэмптон».

Контракт Габриэля Слонины с американским клубом истекает летом 2023 года.

Всего за «Чикаго» голкипер провел 25 матчей и пропустил 36 голов.