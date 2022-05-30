Алаба высоко оценил роль Куртуа в успехе «Реала» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Давид Алаба оценил игру вратаря клуба Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

«То, что сделал Тибо просто поразительно. И он делал это весь сезон. Он спасал наши задницы много раз!» — цитирует Алабу Sport1.de.

Куртуа был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». За матч 30-летний бельгиец сделал 9 сэйвов.