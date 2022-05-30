Президент «Валенсии» оставил свой пост после скандала

Президент футбольного клуба «Валенсия» Анил Мурти покинул свой пост, сообщате сайт команды.

Ранее испанские СМИ обнародовали аудиозаписи, на которых Мурти говорит об угрозе «натравить» прессу на полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера, если тот решит уйти из команды в качестве свободного агента.

Кроме того, на записях руководитель «Валенсии» откровенно говорит о нынешней финансовой ситуации клуба, а также плохо отзывается о руководстве города.

«Совет директоров хотел бы прояснить, что содержание разговоров между Мурти и третьими лицами является только его личным мнением. «Валенсия» их не разделяет», — отмечается в заявлении клуба.

Мурти занимал должность президента «Валенсии» с 2017 года.