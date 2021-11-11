«Реал» проведет в январе переговоры с Мбаппе

«Реал» проведет переговоры с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе в январе, сообщает Mundo Deportivo. Если к тому времени футболист не продлит контракт с парижанами, то сможет вести переговоры с другими клубами.

Мбаппе остается главной трансферной целью «сливочных».

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 14 матчей за «ПСЖ», на его счету 6 голов и 8 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.