Пьянич хочет вернуться в «Барселону» после ухода Кумана
19:21
Полузащитник Миралем Пьянич намерен вернуться в «Барселону». Он рассчитывает побороться за место в состав при новом главном тренере в лице Хави, сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, что у боснийца произошел конфликт с Роналдом Куманом. После этого он ушел в аренду в турецкий «Бешикташ».
При этом отмечается, что Пьянич является давним поклонником Хави, поэтому он будет вдвойне мотивирован проявить себя перед одним из своих кумиров.
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