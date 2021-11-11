Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Модрич хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года

18:58
Теги:

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич хочет продлить контракт с мадридским клубом до 2023 года, сообщает AS.

По информации источника, Модрич мечтает поехать на чемпионат мира 2022 года в качестве игрока мадридского клуба.

Полузащитник надеется, что прямой выход на чемпионат мира позволит ему сконцентрироваться на игре за «Реал».

Срок действующего контракта 36-летнего хорвата с клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Модрич отдал три результативные передачи в 11 матчах.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/11/11/primera/1636634611_136228.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
В Приднестровье высказались за прямые расчеты с «Газпромом» за топливо
1