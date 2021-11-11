Модрич хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года
18:58
Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич хочет продлить контракт с мадридским клубом до 2023 года, сообщает AS.
По информации источника, Модрич мечтает поехать на чемпионат мира 2022 года в качестве игрока мадридского клуба.
Полузащитник надеется, что прямой выход на чемпионат мира позволит ему сконцентрироваться на игре за «Реал».
Срок действующего контракта 36-летнего хорвата с клубом истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне Модрич отдал три результативные передачи в 11 матчах.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/11/11/primera/1636634611_136228.html
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