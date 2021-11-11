Модрич хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич хочет продлить контракт с мадридским клубом до 2023 года, сообщает AS.

По информации источника, Модрич мечтает поехать на чемпионат мира 2022 года в качестве игрока мадридского клуба.

Полузащитник надеется, что прямой выход на чемпионат мира позволит ему сконцентрироваться на игре за «Реал».

Срок действующего контракта 36-летнего хорвата с клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Модрич отдал три результативные передачи в 11 матчах.