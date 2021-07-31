«Реал» продлит контракт с Бензема
01:09
Нападающий «Реала» Карим Бензема вскоре подпишет новый контракт. По информации El Partidazo de COPE, новое соглашение с 33-летним французом будет рассчитано до 2023 года. Стороны уже согласовали все условия.
В пятницу, 30 июля, форвард сдал отрицательный тест на коронавирус после недели изоляции, после чего возобновил тренировки.
Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Он провел за мадридский клуб 559 матчей во всех турнирах, забил 279 голов и сделал 144 голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивет стоимость игрока в 25 миллионов евро. Действующий контракт Бензема рассчитан до 2022 года.
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