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Бензема возобновил тренировки после коронавируса

00:47
Карим Бензема. Фото Instagram
Карим Бензема. Фото Instagram
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Нападающий «Реала» Карим Бензема возобновил тренировки. 33-летний француз опубликовал в Instagram историю, записанную в тренажерном зале.

«Возвращаюсь к работе», — написал Бензема.

Напомним, «Реал» предоставил игроку сборной Франции дополнительное время на восстановление, так как он участвовал в чемпионате Европы. На Евро-2020 Бензема забил 4 гола 4 матчах. После чего у игрока был выявлен коронавирус, поэтому 23 июля футболист был отправлен на карантин. На этой неделе Бензема сдал отрицательный тест.

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Евгений Козинов все материалы автора

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