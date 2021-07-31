Бензема возобновил тренировки после коронавируса

Нападающий «Реала» Карим Бензема возобновил тренировки. 33-летний француз опубликовал в Instagram историю, записанную в тренажерном зале.

«Возвращаюсь к работе», — написал Бензема.

Напомним, «Реал» предоставил игроку сборной Франции дополнительное время на восстановление, так как он участвовал в чемпионате Европы. На Евро-2020 Бензема забил 4 гола 4 матчах. После чего у игрока был выявлен коронавирус, поэтому 23 июля футболист был отправлен на карантин. На этой неделе Бензема сдал отрицательный тест.