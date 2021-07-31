Президент «Атлетико»: «Симеоне может оставаться в клубе столько, сколько захочет»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо выразил поддержку главному тренеру команды Диего Симеоне.

«Диего может оставаться в клубе столько, сколько захочет. Мы довольны его работой и надеемся, что он будет возглавлять команду еще много лет и будет добиваться высоких результатов», — цитирует функционера Marca.

В начале июля Симеоне продлил контракт с мадридским «Атлетико». Новый контракт аргентинского специалиста с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.