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Карим Бензема излечился от коронавируса

11:54
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Форвард «Реала» Карим Бензема излечился от коронавируса, утверждает Marca.

О заражении игрока стало известно 23 июля, он сразу был отправлен на карантин.

По данным источника, спустя неделю изоляции тест 33-летнего игрока дал отрицательный результат. Футболист вернется к тренировкам с командой.

Перед началом сезона-2021/22 «Реал» проведет один товарищеский матч. 8 августа мадридцы сыграют с «Миланом».

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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