Форвард «Реала» Карим Бензема излечился от коронавируса, утверждает Marca.

О заражении игрока стало известно 23 июля, он сразу был отправлен на карантин.

По данным источника, спустя неделю изоляции тест 33-летнего игрока дал отрицательный результат. Футболист вернется к тренировкам с командой.

Перед началом сезона-2021/22 «Реал» проведет один товарищеский матч. 8 августа мадридцы сыграют с «Миланом».