Карим Бензема излечился от коронавируса
11:54
Форвард «Реала» Карим Бензема излечился от коронавируса, утверждает Marca.
О заражении игрока стало известно 23 июля, он сразу был отправлен на карантин.
По данным источника, спустя неделю изоляции тест 33-летнего игрока дал отрицательный результат. Футболист вернется к тренировкам с командой.
Перед началом сезона-2021/22 «Реал» проведет один товарищеский матч. 8 августа мадридцы сыграют с «Миланом».
Дополнительная информация:
Читайте также
«Русские чувствуют боль в заднице из-за запрета». Западные СМИ и спортсмены наконец начали атаковать Россию из-за допинга
Теннис на Олимпиаде: Хачанов выбил обидчика Медведева, россияне сыграют в финале микста, расписание и результаты 30 июля
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю