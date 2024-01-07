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«Реал» предлагает Мбаппе зарплату в размере 26 миллионов евро в год

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Стали известны условия личного контракта, которые «Реал» предлагает нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

По информации The Athletic, «сливочные» рассчитывают подписать с форвардом соглашение с зарплатой в размере 26 миллионов евро в год. Также к этом прилагается подписной бонус в 130 миллионов евро. Отмечается, что размер зарплаты сократился по сравнению с предложением в 2022 году. Тем не менее, Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала» в случае подписания контракта.

Ранее L'Equipe сообщал, что 25-летний француз намерен определиться со своим будущим до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за парижан во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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Севилья – Алавес
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Атлетик – Р. Сосьедад
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Бетис – Гранада
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14.01 18:15
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