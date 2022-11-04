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4 ноября, 23:54

«Реал» не собирается продавать Браима Диаса в «Милан»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал» не позволит полузащитнику Браиму Диасу перейти в «Милан» на постоянной основе, сообщает AS.

По данным источника, испанская сторона хочет дать 23-летнему игроку шанс проявить себя на «Сантьяго Бернабеу» в следующем сезоне.

Полузащитник играет за «Милан» на правах аренды с начала сезона-2021/22. Договор рассчитан до лета 2023 года и предусматривает опцию выкупа.

Диас в текущем сезоне сыграл в составе итальянского клуба 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в18 миллионов евро.

Источник: https://as.com/futbol/primera/brahim-llama-a-la-puerta-n/
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 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
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 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
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 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
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 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
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 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
16
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
17
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
18
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
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Жирона – Атлетик
 - : -
5.11 16:00
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 - : -
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Сельта – Осасуна
 - : -
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Барселона – Альмерия
 - : -
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
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