«Реал» не собирается продавать Браима Диаса в «Милан»

«Реал» не позволит полузащитнику Браиму Диасу перейти в «Милан» на постоянной основе, сообщает AS.

По данным источника, испанская сторона хочет дать 23-летнему игроку шанс проявить себя на «Сантьяго Бернабеу» в следующем сезоне.

Полузащитник играет за «Милан» на правах аренды с начала сезона-2021/22. Договор рассчитан до лета 2023 года и предусматривает опцию выкупа.

Диас в текущем сезоне сыграл в составе итальянского клуба 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в18 миллионов евро.