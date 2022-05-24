Куртуа назвал себя одним из лучших вратарей мира

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, считает ли себя лучшим вратарем мира.

«Это моя работа на протяжении многих лет. Два года я был на отличном уровне. Я делал ключевые сэйвы и команда побеждала. После чего я стал выглядеть еще лучше. Это был один из моих лучших сезонов. Да, я один из лучших в мире, но сложно сказать, лучший ли»

В текущем сезоне 30-летний бельгиец провел за «Реал» 50 матчей и 21 из них отстоял на ноль.

Этот показатель является лучшим в карьере голкипера.