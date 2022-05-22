«Реал» купит этим летом Тчуамени из-за срыва трансфера Мбаппе

«Реал» определился с приоритетной трансферной целью в летнее окно после того, как клубу не удалось оформить переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, пишет Marca.

По информации издания, мадридцы запланировали заключить контракт с полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени.

В нынешнем сезоне игрок забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 39 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» поборется с «Реалом» за Тчуамени.