Симеоне считает, что у «Атлетико» недостаточно защитников

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что в мадридском клубе недостаточно защитников. Клуб по итогам сезона занял третье место в таблице.

«Сложно давать людям возможности играть, когда ты в трудном положении. Мы много страдали с нашими центральными защитниками. Это звучит как оправдание, но это так. Я не знал, как решить эту проблему», — цитирует Симеоне Marca.