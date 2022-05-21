«Реал» и «Бетис» по очереди организовали друг другу чемпионские коридоры
«Реал» и «Бетис» перед заключительным матчем сезона в чемпионате Испании (0:0) по очереди организовали друг другу чемпионские коридоры.
Сначала в живой коридор выстроились игроки мадридцев, которые под аплодисменты встретили футболистов «Бетиса», одержавших победу над «Валенсией» в Кубке Испании (1:1 по пен. 5:4).
Футболисты «Бетиса» аплодируют игрокам «Реала».
Фото Reuters
После этого игроки севильского клуба сделали аналогичный жест в адрес «сливочных», которые гарантировали себе победу в чемпионате Испании.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|37
|21
|10
|6
|68-36
|73
|
3
|Атлетико
|37
|20
|8
|9
|63-42
|68
|
4
|Севилья
|37
|17
|16
|4
|52-30
|67
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|17
|11
|9
|39-35
|62
|
7
|Вильярреал
|37
|15
|11
|11
|61-37
|56
|
8
|Атлетик
|37
|14
|13
|10
|43-35
|55
|
9
|Осасуна
|37
|12
|11
|14
|37-49
|47
|
10
|Сельта
|37
|12
|10
|15
|43-41
|46
|
11
|Валенсия
|37
|10
|15
|12
|46-53
|45
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эспаньол
|37
|10
|11
|16
|40-53
|41
|
14
|Эльче
|37
|10
|9
|18
|37-51
|39
|
15
|Хетафе
|37
|8
|15
|14
|32-38
|39
|
16
|Гранада
|37
|8
|13
|16
|44-61
|37
|
17
|Мальорка
|37
|9
|9
|19
|34-63
|36
|
18
|Кадис
|37
|7
|15
|15
|34-51
|36
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|37
|8
|7
|22
|31-64
|31
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|2 : 4
|20.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|21.05
|18:30
|
Валенсия – Сельта
|- : -
|22.05
|18:30
|
Эльче – Хетафе
|- : -
|22.05
|21:00
|
Алавес – Кадис
|- : -
|22.05
|21:00
|
Гранада – Эспаньол
|- : -
|22.05
|21:00
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|22.05
|23:00
|
Барселона – Вильярреал
|- : -
|22.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|22.05
|23:00
|
Севилья – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|31
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|31
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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