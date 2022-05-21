«Реал» и «Бетис» по очереди организовали друг другу чемпионские коридоры

«Реал» и «Бетис» перед заключительным матчем сезона в чемпионате Испании (0:0) по очереди организовали друг другу чемпионские коридоры.

Сначала в живой коридор выстроились игроки мадридцев, которые под аплодисменты встретили футболистов «Бетиса», одержавших победу над «Валенсией» в Кубке Испании (1:1 по пен. 5:4).

Футболисты «Бетиса» аплодируют игрокам «Реала». Фото Reuters

После этого игроки севильского клуба сделали аналогичный жест в адрес «сливочных», которые гарантировали себе победу в чемпионате Испании.