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Сегодня, 00:12

«Реал» и «Бетис» по очереди организовали друг другу чемпионские коридоры

Читать «СЭ» в
Футболисты «Реала» аплодируют игрокам «Бетиса».
Фото Reuters
Футболисты «Бетиса» аплодируют игрокам «Реала».
Фото Reuters
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«Реал» и «Бетис» перед заключительным матчем сезона в чемпионате Испании (0:0) по очереди организовали друг другу чемпионские коридоры.

Сначала в живой коридор выстроились игроки мадридцев, которые под аплодисменты встретили футболистов «Бетиса», одержавших победу над «Валенсией» в Кубке Испании (1:1 по пен. 5:4).

Футболисты «Бетиса» аплодируют игрокам «Реала». Фото Reuters
Футболисты «Бетиса» аплодируют игрокам «Реала».
Фото Reuters

После этого игроки севильского клуба сделали аналогичный жест в адрес «сливочных», которые гарантировали себе победу в чемпионате Испании.

ФК Бетис
ФК Реал
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 31 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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