«Реал» и «Бетис» сыграли вничью в заключительном туре ла лиги

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 0:0.

Мадридский клуб нанес 15 ударов по воротам и три в створ. Команда из Севильи семь раз ударила по воротам и два раза в створ.

«Реал» еще 30 апреля, после победы над «Эспаньолой» в рамках 34-го тура, досрочно стал чемпионом Испании. Команда завершила сезон с 86 очками на счету.

«Бетис» по итогам сезона-2021/22 набрал 65 очков и на данный момент занимает пятое место.