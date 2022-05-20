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20 мая, 23:58

«Реал» и «Бетис» сыграли вничью в заключительном туре ла лиги

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Реал» — «Бетис» — 0:0.
Фото Reuters

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 0:0.

Мадридский клуб нанес 15 ударов по воротам и три в створ. Команда из Севильи семь раз ударила по воротам и два раза в створ.

«Реал» еще 30 апреля, после победы над «Эспаньолой» в рамках 34-го тура, досрочно стал чемпионом Испании. Команда завершила сезон с 86 очками на счету.

«Бетис» по итогам сезона-2021/22 набрал 65 очков и на данный момент занимает пятое место.

Испания. Лига 1. 38-й тур
20 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:0
Бетис
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Начо Менди (Марселу, 70) Кроос (Вальверде, 46) Модрич (Себальос, 69) Каземиру (Камавинга, 46) Бензема Винисиус Жуниор Родригу (Иско, 70)
Бетис
Руй Силва Бартра Алекс Морено Пеццела Сабали Фекир (Хоакин, 74) Каналес (Тельо, 86) Гуардадо (Виллиам Карвалью, 64) Родригес Хуанми (Борха Иглесиас, 73) Виллиан Жозе (Родри, 63)
Судьи
Латре (Испания)

Футбол
ФК Бетис
ФК Реал
0
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Ла лига, 38-й тур: «Реал» и «Бетис» сыграли вничью, «Барселона» — «Вильярреал» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 31 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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