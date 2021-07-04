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«Барселона» хочет расторгнуть контракты с Пьяничем и Юмтити

09:58
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«Барселона» сообщила защитнику Самюэлю Юмтити и полузащитнику Миралему Пьяничу, что они должны покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo, футболистам были направлены уведомления.

Клубу необходимо сократить зарплатную ведомость, чтобы получить разрешение от Королевской испанской футбольной федерации на регистрацию контракта с форвардом Лионелем Месси.

В прошлый вторник «Барселона» расторгла контракт с Матеусом Фернандесом, уведомив его об этом по электронной почте. В тот же день такие письма получили Пьянич и Юмтити. Оба футболиста зарабатывают около 8 миллионов евро после уплаты налогов.

31-летний Пьянич выступал за «Ювентус» до 2020 года, а затем перешел в «Барселону», подписав с каталонцами контракт до 2024 года.

27-летний Юмтити перешел в «Барселону» 14 июля 2016 года из французского «Лиона» за 25 миллионов евро. Соглашение француза с сине-гранатовыми рассчитано до конца сезона-2022/23.

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Иван Шитик все материалы автора

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