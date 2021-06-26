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«Реал» готовит предложение по трансферу Кунде

22:20
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«Реал» продолжает интересоваться защитником «Севильи» Жюлем Кунде, пишет ABC.

Мадридцы готовы заплатить за футболиста 50 миллионов евро. Впрочем, красно-белые оценивают своего игрока в 80 млн.

22-летний футболист уже сообщил о своем желании играть за мадридский клуб Кариму Бензема и Кильяну Мбаппе, партнерам по сборной Франции.

В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора
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