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«Барселона» и Умтити не могут договориться о будущем игрока

11:35
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Руководство «Барселоны» хочет расстаться с защитником Самуэлем Умтити, информирует Sport.es.

По данным источника, в конце минувшего сезона каталонцы сообщили игроку, что клуб намерен продать его, сам футболист хотел бы доиграть в «Барселоне» до конца контракта, рассчитанного до 2023 года. Мирно урегулировать этот вопрос пока не удается.

Умтити выступает в «Барселоне» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 14 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/

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