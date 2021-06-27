«Барселона» и Умтити не могут договориться о будущем игрока

Руководство «Барселоны» хочет расстаться с защитником Самуэлем Умтити, информирует Sport.es.

По данным источника, в конце минувшего сезона каталонцы сообщили игроку, что клуб намерен продать его, сам футболист хотел бы доиграть в «Барселоне» до конца контракта, рассчитанного до 2023 года. Мирно урегулировать этот вопрос пока не удается.

Умтити выступает в «Барселоне» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 14 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действиями.