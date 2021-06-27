«Барселона» и Умтити не могут договориться о будущем игрока
11:35
Руководство «Барселоны» хочет расстаться с защитником Самуэлем Умтити, информирует Sport.es.
По данным источника, в конце минувшего сезона каталонцы сообщили игроку, что клуб намерен продать его, сам футболист хотел бы доиграть в «Барселоне» до конца контракта, рассчитанного до 2023 года. Мирно урегулировать этот вопрос пока не удается.
Умтити выступает в «Барселоне» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 14 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действиями.
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