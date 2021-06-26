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Коутиньо хотел бы вернуться в «Ливерпуль»

20:28
Филиппе Коутиньо. Фото Instagram
Филиппе Коутиньо. Фото Instagram
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хотел бы вернуться в «Ливерпуль», сообщает Mundo Deportivo.

Руководство «Барселоны» рассчитывает предложить бывшей команде Коутиньо сделку, согласно условиям которой футболист возвращается на «Энфилд», а сине-гранатовым списывается оставшийся транш по его трансферу в размере 50 миллионов евро.

Напомним, Коутиньо пополнил состав «Барселоны» в январе 2018 года за 135 млн. В прошедшем сезоне он принял участие в 14 встречах за каталонский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 40 млн евро.

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Иван Шитик все материалы автора
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