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Кунде сообщил о желание играть за «Реал»

20:00
Жюль Кунде. Фото Instagram
Жюль Кунде. Фото Instagram
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде хочет продолжить карьеру в «Реале», сообщает ABC.

Француз желает играть в клубе, претендующем на победу в Лиге чемпионов, и считает мадридский клуб идеальным вариантом.

22-летний уже футболист сообщил о своем желании Кариму Бензема и Кильяну Мбаппе, партнерам по сборной Франции.

В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

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