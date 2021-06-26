Кунде сообщил о желание играть за «Реал»
20:00
Защитник «Севильи» Жюль Кунде хочет продолжить карьеру в «Реале», сообщает ABC.
Француз желает играть в клубе, претендующем на победу в Лиге чемпионов, и считает мадридский клуб идеальным вариантом.
22-летний уже футболист сообщил о своем желании Кариму Бензема и Кильяну Мбаппе, партнерам по сборной Франции.
В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
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