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«Реал» готов увеличить предложение по Мбаппе и заплатить 200 миллионов евро с учетом бонусов

17:38
Килиан Мбаппе. Фото Instagram
Килиан Мбаппе. Фото Instagram
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«Реал» готов увеличить предложение по трансферу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мадридский клуб готов дать за 22-летнего игрока 170 млн евро, а также еще 30 млн в видео различных бонусов, сообщает Sky Sports.

Именно такую сумму хотел получить французский клуб. Теперь «сливочные» ждут ответа от парижан.

По данным журналиста Николы Скиры, футболист уже согласовал личный контракт до 2027 года. Он будет получать в Мадриде 35 миллионов евро за сезон.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырех играх и отметился одним ассистом.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Килиан Мбаппе: контракт в «ПСЖ» и переход в «Реал», сумма трансфера игрока, новости и инсайды, материалы