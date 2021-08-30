Экс-полузащитник «Валенсии» Ли Кан Ин перешел в «Мальорку»

Полузащитник Ли Кан Ин перешел в «Мальорку», сообщает официальный сайт клуба. Он пополнил команду на правах свободного агента.

Ранее 20-летний кореец выступал за «Валенсию». Он расторг контракт с клубом по согласию сторон. В прошлом сезоне футболист провел 27 матчей за «Валенсию» и один мяч при четырех голевых передачах.

Trqansfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.