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«Атлетико» не отпустил Суареса в сборную Уругвая

18:35
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Форвард «Атлетико» Луис Суарес не поможет сборной Уругвая в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022, сообщает официальный сайт клуба.

«Матрасники» сообщили, что футболист повредил левое колено в матче против «Вильярреала» (2:2). Повреждение несерьезное, но «Атлетико» не хочет рисковать здоровьем игрока. «Матрасники» уже уведомили Федерацию футбола Уругвая о том, что не смогут отпустить Суареса на матчи национальной команды.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани тоже не поможет сборной Уругвая в ближайших матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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