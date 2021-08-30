«Атлетико» не отпустил Суареса в сборную Уругвая

Форвард «Атлетико» Луис Суарес не поможет сборной Уругвая в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022, сообщает официальный сайт клуба.

«Матрасники» сообщили, что футболист повредил левое колено в матче против «Вильярреала» (2:2). Повреждение несерьезное, но «Атлетико» не хочет рисковать здоровьем игрока. «Матрасники» уже уведомили Федерацию футбола Уругвая о том, что не смогут отпустить Суареса на матчи национальной команды.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани тоже не поможет сборной Уругвая в ближайших матчах.