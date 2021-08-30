«ПСЖ» не согласен продать Мбаппе «Реалу» дешевле, чем за 200 миллионов евро

«Реал» и «ПСЖ» продолжают переговоры относительно возможного трансфера нападающего Килиана Мбаппе. Однако французский клуб не готов расстаться с 22-летним форвардом дешевле, чем за 200 миллионов евро, утверждает Marca.

Ранее стало известно, что парижан не устроило предложение «Реала» в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырех играх и отметился одним ассистом.