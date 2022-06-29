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Сегодня, 08:15

«Реал» готов дать Эдену Азару последний шанс

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Мадридский «Реал» готов дать возможность Эдену Азару проявить себя в новом сезоне, сообщает Marca.

По данным издания, в клубе надеяться, что бельгиец будет готов играть на любой позиции.

Всего за клуб футболист провел 66 матчей, отметившись 6 голами и 10 ассистами. За все время, проведенное в мадридском клубе, Азар получил 16 повреждений.

Сам хавбек хочет остаться в «Реале» и бороться за место в стартовом составе.

Эден Азар
ФК Реал
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