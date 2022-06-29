«Реал» готов дать Эдену Азару последний шанс
Мадридский «Реал» готов дать возможность Эдену Азару проявить себя в новом сезоне, сообщает Marca.
По данным издания, в клубе надеяться, что бельгиец будет готов играть на любой позиции.
Всего за клуб футболист провел 66 матчей, отметившись 6 голами и 10 ассистами. За все время, проведенное в мадридском клубе, Азар получил 16 повреждений.
Сам хавбек хочет остаться в «Реале» и бороться за место в стартовом составе.
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11
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12
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13
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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17
|Кадис
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|0-0
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18
|Альмерия
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|13.08
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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Бетис – Эльче
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|13.08
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Вальядолид – Вильярреал
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