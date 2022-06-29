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Сегодня, 05:30

Куман назвал символический состав «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист и главный тренер «Барселоны» Роналд Куман назвал символический состав каталонцев за всю историю.

В эфире Esport 3 он назвал следующий состав: Андони Субисаррета, Дани Алвес, Карлес Пуйоль, Хавьер Маскерано, Жорди Альба, Йохан Неескенс, Хави, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Йохан Кройфф и Христо Стоичков.

Напомним, Куман с 1989 по 1995 год играл за «Барселону», а с августа 2020 по октябрь 2021 года тренировал команду.

Роналд Куман
Футбол
ФК Барселона
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