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Сегодня, 08:47

«Барселона» не наняла человека в скаутский отдел из-за сообщений в поддержку «Реала»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» не наняла человека в скаутский отдел из-за сообщений в поддержку «Реала», сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб рассматривал Элвиса Коку как претендента на должность скаута.

Отмечается, что специалист должен был заниматься молодежным футболом, а также селекцией для второй команды «Барселоны».

Однако клуб не достиг с Кокой окончательного соглашения о сотрудничестве. Причиной стали его сообщений в поддержку мадридского клуба в Twitter, которые обнаружила пресса до того, как он закрыл свой аккаунт в социальной сети.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/polemicos-tweets-elvis-coca-condenan-13950223
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