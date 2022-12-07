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Сегодня, 09:34

«Реал» близок к подписанию 16-летнего Эндрика за 72 миллиона евро

Руслан Минаев
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«Реал» близок к подписанию нападающего «Палмейраса» Эндрика, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, мадридский клуб улаживает последние детали трансфера, как с клубом, так и с окружением игрока. «Сливочные» хотят подписать форварда, как можно скорее.

«Палмейрас» получит около 60 миллионов евро плюс налоги и агентские выплаты. Отмечается, что сумма сделки составит около 72 миллионов евро.

В этом сезоне Эндрик провел 7 матчей в чемпионате Бразилии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Футбол
ФК Палмейрас
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
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Барселона – Эспаньол
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Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
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Мальорка

 8
Борха Иглесиас

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Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Усман Дембеле

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Барселона

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И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

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Кадис

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Давид Гарсия

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