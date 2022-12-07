Франк Кессье может покинуть «Барселону» уже в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может этой зимой сменить команду, сообщает Sport.

По данным источника, в игроке заинтересован «Тоттенхэм», который хочет приобрести хавбка как можно быстрее. Каталонцы не против отпустить футболиста в другую команду.

Ранее агент игрока заявлял, что 25-летний ивуариец счастлив играть за «Барсу».

Кессье стал игроком «Барселоны» этим летом, подписав контракт на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Милан», в составе которого стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022.