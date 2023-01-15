«Реал» — «Барселона»: Гави открыл счет в финале Суперкубка Испании

Полузащитник «Барселоны» Гави открыл счет в финале Суперкубка Испании против «Реала».

Молодой полузащитник отличился на 34-й минуте встречи — 1:0.

Каталонцы накрыли соперника прессинга на чужой половине поля и перехватили мяч. После этого в несколько передач партнеры вывели Гави на удар из пределов штрафной, и полузащитник переиграл вратаря.