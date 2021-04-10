«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в чемпионате Испании
«Реал» победил «Барселону» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании.
На 13-й минуте счет в матче открыл Карим Бензема. Тони Кроос на 28-й минуте удвоил преимущество хозяев. Это его первый гол в класико и первый мяч за «Реал» прямым ударом со штрафного.
На 60-й минуте «Барса» отыграла один мяч. В своем дебютном класико отличился Оскар Мингеса. В концовке у хозяев был удален Каземиру.
«Королевский клуб» благодаря победе набрал 66 очков и вышел на первое место в испанской ла лиге. Вторым идет «Атлетико», у которого столько же очков и матч в запасе. «Матрасники» уступают «Реалу» по личным встречам. «Барселона» на данный момент имеет 65 очков и занимает третье место.
Класико в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.
Чемпионат Испании. Ла лига
30-й тур
«Реал» — «Барселона» — 2:1 (1:0)
Голы: Бензема, 13 (1:0). Кроос, 28 (2:0). Мингеса, 60 (2:1).
«Реал»: Куртуа, Васкес (Одриосола, 43), Эдер Милитау, Начо, Менди, Каземиру, Кроос (Марселу, 72), Вальверде (Асенсио, 61), Модрич, Бензема (Иско, 72), Винисиус Жуниор (Диас, 72).
«Барселона»: тер Штеген, Дест (Гризманн, 46), Араухо (Мориба, 72), Мингеса, Лангле, Жорди Альба, Бускетс (Сержи Роберто, 64), де Йонг, Педри (Тринкан, 81), Месси, Дембеле (Брэйтуэйт, 81).
Предупреждения: Педри, 23. Араухо, 26. Начо, 69. Жорди Альба, 84. Каземиру, 89.
Удаление: Каземиру, 90.
Судья: Хиль Мансано.
10 апреля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Методология
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